Bakanlık duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Yazan:
Alaturka Online
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yayınlanma: 18:44 – 22 Eylül 2022 Güncellenme:

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Bakanlık duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlere ağır bir darbe daha indirildi. Milli Savunma Bakanlığı, 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde, teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.

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