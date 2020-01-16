Bakanlık: Hayatına son veren arkeolog olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Zeugma Mozaik Müzesi’nde arkeolog olan Merve Kaçmış, hafta sonu Diyarbakır’da oturan ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış’ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde oturduğu evine geldi. Merve Kaçmış, Pazartesi günü ağabeyinin oturduğu apartmanın 8’inci katından atlayarak yaşamına son verdi.

BASKI VE MOBBİNG İDDİASI

Merve Kaçmış’ın intiharıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sürerken, genç arkeoloğun ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine almadığı için kendisine baskı uygulandığını ileri sürdü.

Ömer Ozan Kaçmış, “Bu baskı ve mobbing uygulaması kardeşimi duygusal yönden çöküntüye soktu ve intihara kadar sürükledi” diye konuştu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Gaziantep Müzesi Müdürlüğü’nde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış’ın 13/01/2020 tarihinde Diyarbakır’da hayatına son vermesine ilişkin, sayın Bakanımızın talimatları ile derhal soruşturma başlatılmış ve bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır.

*Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış’a bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. DHA

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