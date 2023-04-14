Bakanlık kaynağıyla seçim propagandası

AKP iktidarının bakanları milletvekili adayı göstermesi muhalefetin ‘bakanlık kaynaklarını kullanacaklar’ eleştirilerine neden oldu. Eğitim uzmanı Ali Taştan, Ordu’dan aday gösterilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yıllardır vermediği destekleri seçim bölgesindeki okullara akıtacağını açıkladı. Taştan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

17 NİSAN’DAN İTİBAREN…

– Bakanların milletvekili adayı yapılmasının ardındaki gerçekler kampanya çalışmalarının başlamasıyla ortaya çıkıyor. Baka Özer, Ordu’da okullarla ilgili hızlıca bir hazırlık başlattı. Ordu’da bulunan okullara ciddi oranda bütçe gönderilmesi ile ilgili sözlü talimat verildiğini öğrendik. Bürokratlar şu an hangi okula ne kadar bütçe aktarılacağını planlanıyor. 17 Nisan’dan itibaren okullara bütçe aktarımına başlanacağı MEB koridorlarında konuşuluyor.

– Birkaç gün önce il eğitim değerlendirme toplantısında Bakan Özer, Ordu’nun 2023 yılındaki eğitim yatırımının 491 milyon liradan, 1 milyar 796 milyon liraya çıkacağını söyledi.

KESENİN AĞZINI AÇMAYI PLANLIYOR

– Seçim kazanabilmek için çocuklarımız, okullarımız ve yerleşim yerlerimiz arasında yapılan bu ayrımcılık ilkel davranış biçimidir. Yatılı okullardaki çocuklara yemek parası bulamayan, okullara güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi gönderemeyen MEB, söz konusu olan bakan olunca kesenin ağzını açmayı planlıyor.

– Milli Eğitim Bakanı göreve başladığı günlerde “Eğitimde fırsat eşitliği” temalı şura yapmıştı. Şimdi anlıyoruz ki, şura boşuna yapılmış, şurada fırsat eşitliği hususunda boşuna kararlar alınmış. Bu yapılacak olan uygulama diğer illerdeki öğrencilerimize haksızlıktır.

– 21 yıl boyunca çocuklara öğle yemeği vermeyi başaramadılar. Vatandaşın vergilerinden oluşan bakanlık bütçesiyle kendilerine yeni koltuklar elde etmenin peşine düşmüş durumdalar. Eğitim geldiği nokta umurlarında bile değil.