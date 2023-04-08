Bakanlık: Kimliği henüz bilinmeyen 21 çocuğumuz bulunuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat’ta 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzede çocuklara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
“474 ÇOCUĞUMUZUN VEFAT ETTİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR”
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
– “Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1.915 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır.
– Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1.786 çocuk ailesine teslim edilmiştir.
– 41 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir.
– Tedavisi tamamlanan 80 çocuğumuz ise Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır.
– Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 21 çocuğumuz bulunmaktadır.
– Kayıtlarımızda olan 7 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir.
– Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 474 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir.” ANKA