Bakanlık: Kimliği henüz bilinmeyen 21 çocuğumuz bulunuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat’ta 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzede çocuklara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

“474 ÇOCUĞUMUZUN VEFAT ETTİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

– “Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1.915 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır.

– Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1.786 çocuk ailesine teslim edilmiştir.

– 41 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir.

– Tedavisi tamamlanan 80 çocuğumuz ise Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır.

– Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 21 çocuğumuz bulunmaktadır.

– Kayıtlarımızda olan 7 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir.

– Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 474 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir.” ANKA