‘Bakanlık madde ve bahis bağımlılığıyla ilgili herhangi bir çalışma yapmamış’

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde; “Sayın Bakan konuşmasında da madde bağımlılığından bahsetmedi. Halbuki Türkiye’de şu anlar gençler metamfetaminde çevre ülkelerden kat kat fazla. Gençlikle ilgili bir bakanlığın madde bağımlılığına değinmemesi ve sadece 7 milyon liralık ödenek ayırması da enteresandır. Spor Bakanlığı bütçesinin on binde biri” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatı’nın 2021 yılı kesin hesabı, 2023 yılı bütçesi ve Sayıştay raporları görüşüldü.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, görüşmelerde söz alarak şöyle konuştu:

* “AKP’den önce neler yoktu ironisini yeni bir boyuta evirdiniz. AKP’den önce buzdolabı, çamaşır makinesi, fırından sonra şimdi de futbol topu da bulunamıyor demeye getirdiniz. Zaten bu millet topu televizyonda gördü. Televizyon gelmişti ama futbol topu henüz gelmemişti. Spor Bakanlığı’nın ve özellikle Spor Toto Süper Lig ve teşkilatlarından ne kadar paranın nereye aktarıldığıyla ilgili daha önce defaatle soru sorduk. Fakat bunlara doğru dürüst bir yanıt alamadık. Cevaplar hep taca çıktı.

“TAM DÖRT KATI BÜTÇE YAPMIŞ”

* ‘Bu miktarlar ve harcama tutarları kamuya açıktır’ şeklinde bir cevap verildi. Şimdi Sayıştay ne diyor: ‘İl ve ilçe müdürlerinin mali iş ve işlemlerinin Bakanlık muhasebesi sisteminin dışında tutulduğunu’ söylüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri 3289 sayılı Kanunla özel bütçeli kurumlar kapsamına alınmış, ayrıca geçici 10. maddeyle de denetleme dışında bırakılmış. İl ve ilçelerde durum böyle. Peki Bakanlık’ta durum ne? Bakanlık’ta da durum aynı. Geçen yıl Spor Bakanlığı’nın bütçesi 28 milyar TL iken, Spor Toto teşkilatı 117 milyar TL, tam dört katı bütçe yapmış. Bütün harcamalar da özellikle buradan yapılıyor, maksatlı harcamalar.

“2,5 MİLYAR TÜRK LİRASI KAYIT ALTINDA DEĞİL”

* Sayıştay raporlarından Spor Toto’dan Genel Müdürlük payı olarak aktarılan toplam 7 milyar 751 bin milyon 281 bin lira, bunun 5 milyar 211 bin 380 Türk lirası tahakkuk etmiş. Ancak 2,5 milyar Türk lirası kayıt altında değil. 2,5 milyarın nerede olduğu belli değil. Yani hem ilçe ve hem il müdürlükleri hem de Bakanlık merkez hesaplarında kayıt dışılık, kontrol dışı alanlar var. Bu paraları nerede kullanıyorsunuz? Biz sürekli soruyoruz, ‘Bu ödemeler hangi cemaat, vakıf ve derneklere yapıldı?’ Detay yok, zaten Sayıştay raporlarında da yok. Önceki Sayıştay raporlarında Spor Toto Teşkilatı’na yapılan harcamalar ile ilgili detaylar varken bu yıl yok.

“SADECE 7 MİLYON LİRALIK ÖDENEK AYIRMASI DA ENTERESAN”

* 31 Mart seçimlerinde bütün büyükşehirleri kaybedip vakıf, dernek ve cemaatler, var ya hani AK Parti’nin arka bahçesi olarak kullandığı TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma, Cihannüma, muslukları kesildi Şimdi bu işleri Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ile özellikle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı üzerinden yürütüyorsunuz. Bu, sporun siyaset üstü şüpheden uzak görünümü iyi bir kamuflaj. Hatta şöyle bir mevzuat çalışması da yapmışsınız. Sayın Bakan 2018’de Spor Bakanı olduğunda Spor Toto teşkilat başkanıydı. Buradan ayrıldıktan sonra tekrar Spor Toto teşkilatını kullanabilmek maksadıyla özel mevzuat çıkarıldı 2019’da ve yönetim kurulu başkanı yapıldı.

* Şimdi hem Spor Bakanlığı’nı yönetiyor hem de Spor Toto teşkilatındaki kaynakları yönetiyor. Siz bu şekilde TÜGVA, TÜRGEV, Ensar ile meşgul olurken gençler de maalesef esrarla meşgul olmaya başladı. Dağıttığınız kitapçığın bir sayfasında bile madde bağımlılığıyla ilgili herhangi bir açıklama yok. Sayın Bakan konuşmasında da madde bağımlılığından bahsetmedi. Halbuki Türkiye’de şu anlar gençler metamfetaminde çevre ülkelerden kat be kat fazla. Özellikle extacyde ABD‘den sonra dünya ikincisi durumundadır. Gençlikle ilgili bir bakanlığın madde bağımlılığına değinmemesi ve sadece 7 milyon liralık ödenek ayırması da enteresandır. Spor Bakanlığı bütçesinin on binde biri.

“BAKANLIK MADDE VE BAHİS BAĞIMLILIĞIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YAPMAMIŞ”

* Bir de bahis bağımlılığı var. Bir çalışmanız var mı? Mesela Spor Toto’da geçen yıl 4,5 milyar reklam yapmışsınız. Yani gençlerimize bahis ve kumar oynamanın reklamını yapan bir bakanlık madde ve bahis bağımlılığıyla ilgili herhangi bir çalışma yapmamış.

“BARİ BÜYÜK YURTLARI SAYIN CUMHURBAŞKANINA AÇTIRSAYDINIZ”

* Yurtlarda yatak sayısı tartışması var. Tutarsız rakamlar var. Ben geçen yılki tutanakları inceledim. Geçen yıl sayın Bakan demiş ki: ‘779 yurdumuz var. 742 bin 780 kapasitemiz var.’ Bu yıl ise hem kitapçıklarında hem sözlerinde 800 yurt, 850 bin kapasite. 21 yurt açıp 108 bin yatak artışı yaptığınıza göre bu yurt başına 5 binin üzerinde yapıyor. Biz bazı yurtların büyük kapasitede olduğunu biliyoruz.

* Onları anlatmayın ama yaptığınız açtığınız her yurdun, siz 21 yurdun da 5 binin üzerinde olduğunu söylüyorsunuz. Bu yurtların hangilerinin kaç kapasite olduğunu açık açık yazarsanız bu tartışma biter. Yine bu kitapçıkta Cumhurbaşkanımızın 105 yeni yurt açıp 225 bin kapasite sağladığını söylüyorsunuz. Burada da yurt ortalaması 2 bin 200 kişiye çıkıyor. Yani sizin açtığınız yurtlar 5 bin kapasiteli, sayın Cumhurbaşkanının açtığı yurtlar 2 bin 200. Bari büyük yurtları sayın Cumhurbaşkanına açtırsaydınız.” ANKA