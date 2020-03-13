“Bakanlık, Şeyma Subaşı’nın sevgilisi için harekete geçti”

Kısa bir süre önce İtalya’dan Türkiye’ye gelen ve corona virüsü salgını nedeniyle 14 gün evden çıkmama kuralını ihlal eden Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia hakkında İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiği öne sürüldü.
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia, kısa bir süre önce İtalya’dan Türkiye’ye geldi. Corona virüsü salgınından sonra 14 gün evden çıkmaması gereken Senia, sosyal yaşama karıştı.
Sosyal medyadan bir çok ileti paylaşan Senia için flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiğini yazdı.
Son güncelleme: 19:37 – 13.03.2020