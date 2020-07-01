Bakanlık vekile, cevap yerine tıkla öğren diye link gönderdi

Kasap, 18 Şubat 2019 tarihinde Kütahya’da özelleştirilen KİT’lerdeki istihdam verileri ve faaliyetlerine son veren işletmeler konusunda soru önergesi verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu önergeyi 16 ay sonra, 17 Haziran 2020’de bir link göndererek cevapladı. Milletvekiline gönderilen yazılı cevapta, “Soru önergesine ilişkin bilgilere, oib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz” denildi.

GAYRİ CİDDİ BİR CEVAP

CHP’li Kasap ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Sorularıma gayri ciddi biçimde cevap verdiler. Bir milletvekiline link gönderip ‘tıklayın’ demek, TBMM’yi de ciddiye almamaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi ile birlikte Bakanlar Meclis’e uğramıyor. Meclis’in denetim mekanizması da devreden çıkarıldı” dedi.

Kasap, soru önergesini verdiği 16 ay önce yaptığı açıklamada “AKP, özelleştirmelerle Türkiye’nin en köklü kurumlarını yıkıma uğrattı. Binlerce işçinin ekmek kapısını kapattılar. İşçiler maaşlarını alamadı. Kütahya’da özelleşmeyen tek bir kurum bile kalmadı. Kütahya’nın can damarlarını kestiler. Gelinen noktada binlerce işçi mağdur, Türkiye ekonomisi zorda” demişti.