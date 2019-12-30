Bakanlık yeni veriyi açıkladı! Turist sayısı yüzde 11 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Kasım döneminde ise %14.31 artışla 42.91 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye’ye Ocak-Kasım döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya %16.05 pay ve 6.9 milyon kişi ile birinci, Almanya %11.27 pay ve 4.8 milyon kişi ile ikinci, İngiltere %5.84 pay ve 2.5 milyon kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi.

DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ VERİLERİ

Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) Aralık 2019 verilerinde ise Türkiye, dünyada 2018 yılı ziyaretçi sıralamasında 6’ncılığını korudu. UNWTO´nun açıkladığı en son veri olan 2018 yılında, Türkiye’nin dünya turizm gelirlerindeki sıralaması da 15 oldu. Avrupa’nın en çok turizm geliri elde eden 6´ncı ülkesi olan Türkiye, yine Avrupa’da en çok turisti ağırlayan 4’üncü ülke oldu. (DHA- REUTERS)