Bakanlıklar “Seçim Karargahı” gibi

AKP’den Mersin’de birinci sıradan milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati seçim çalışmalarını Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki makamında başlattı. Nebati, programını sosyal medyada duyurarak, “Bugün, Partimizin Mersin Milletvekili adayları, İl Başkanı ve Teşkilat Üyeleri ile bir araya gelerek önümüzdeki seçimlere ilişkin çalışmalarımızı değerlendirdik” dedi.

Önceki gün de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ partililerle toplantısını Adalet Bakanlığı’nda gerçekleştirmişti. Vatandaşlar Bakanlık kaynaklarının seçim çalışmalarında kullanılmasını eleştirdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Bakanlıkların seçim merkezi gibi kullanılmasına tepki göstererek, “Bakanlıklar seçim karargahı, kamu kaynakları siyaset malzeme yapılamaz” dedi.

İSTİFA DA ETMEDİLER

Bakanlar kamu görevlisi olmasına rağmen görevlerinden istifa etmeden milletvekili adayı oldu. Seçim çalışmalarına ise bakanlıklarda başladılar. AKP’nin Mersin Milletvekili Adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP’li Mersin milletvekili adayları, il başkanları ve teşkilat üyeleri ile Bakanlık’ta bir araya geldi. Nebati, seçim startını verdiği toplantıyı sosyal medya hesabından paylaştı, “Bugün, istişare mekanizmasının sürekli işlediği Partimizin, Mersin Milletvekili adayları, İl Başkanı ve Teşkilat Üyeleri ile bir araya gelerek önümüzdeki seçimlere ilişkin çalışmalarımızı değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ‘ın liderliği ve milletimizin teveccühü ile Mersin için mesai kavramı gözetmeksizin var gücümüzle çalışacağız” dedi.

ORASI DEVLET MAKAMI

Vatandaşlar Bakanlığın kaynaklarının seçim çalışmalarında kullanılmasını eleştirdi, “Kullandığınız elektrikte, içtiğiniz suda dahi hakkımız var. Arkanızdaki panoda Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı yazıyor. Orası devlet makamı. Teşkilat üyelerinizi ağırlamak, seçim çalışması ve toplantı için parti binalarınızı kullanmalısınız” diyerek Nebati’ye yanıt verdi.

ADALET BAKANI DA BAKANLIK’TA TOPLANTI YAPTI

Önceki gün de AKP’nin Şanlıurfa Milletvekili Adayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ partisinin milletvekili adayları ile yaptığı toplantıyı Adalet Bakanlığı’nda gerçekleştirmişti. Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşan Bozdağ, “14 Mayıs seçimlerinde Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde Ak Parti adayları olarak Şanlıurfa’mız için aşkla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’DEN TEPKİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bakanlıkların seçim merkezi gibi kullanılmasına tepki göstererek, “Bakanlıklar seçim karargahı, kamu kaynakları siyaset malzeme yapılamaz! Çünkü siyasette hakça bir rekabet öncelikle devletin hak ve adalet sisteminin tecellisiyle gerçekleşebilir. Maalesef şu anki yönetim sistemi bu anlayışı yerle bir etmiştir. Devlet ve hükümet arasındaki farklılık ve denge, mil iradenin aleyhine bozulmuştur. İYİ Parti olarak bu dengeyi yeniden kuracak ve devletin kaynaklarını milletin refahı için kullanacağız” tepkisinde bulundu.