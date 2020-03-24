Bakanlıktan Çeşme Limanı açıklaması!

19 Mart Çarşamba günü Ulusoy Çeşme Limanı’nda görevli bir gümrük memurunda corona virüsü testi pozitif çıkınca gözler bu noktaya çevrilmişti.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın kamuoyuna yaptığı açıklamanın ardından, CHP İzmir Milletvekillerinden Tacettin Bayır, Ticaret Bakanlığı’na, Kani Beko da Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi vermişti.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da 22 Mart Pazar akşamı Ulusoy Çeşme Limanı’na giderek incelemelerde bulunmuştu.

Polat, İtalya’dan gelen gemide ve içindeki TIR dorselerinde dezenfekte çalışması yapılmadığını, gemi personelinin de hiçbir tedbir alınmadan limana inerek serbestçe dolaştığını açıklamıştı.

Limanda corona virüsü salgınına karşı yeterli önlem alınmadığını belirten Polat, gemi personeli ile birçok TIR şoförünün, yurt dışından dönüşte 14 gün gözetim altında kalma kuralına uymadıklarını söylemişti.

TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Günler sonra ilk resmi açıklama Ticaret Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık açıklamasında, corona virüsüne rağmen tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ticaretin devam ettiğini belirtti.

Bakanlığın gümrüklerde ilk günden itibaren hassasiyetle çalışmalar sürdürdüğü öne sürülen açıklamada, bazı tedbirlerin hangi tarihten itibaren yürürlüğe konulduğu bilgisine yer verilmedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* İlk önce İran ve Irak kapıları kapatılarak, tüm gümrüklerde koruyucu tedbirler alınmıştır.

* İddialara konu olan Çeşme Gümrük Müdürlüğü’müz için de 31 Ocak 2020’de maske, eldiven ve dezenfektan temin edilmiş, gümrük işlemleri sıkı koruyucu tedbirler alınmak suretiyle yürütülmeye devam etmektedir.

GEMİLERİN DEZENFEKTASYONU

* Çeşme Gümrük Müdürlüğü’ne haftanın Pazar, Salı ve Cuma günleri 3 gemi, Çeşme – İtalya/Trieste arasında düzenli sefer yapmaktadır.

* 28 Şubat 2020 tarihinden itibaren yolcu ve şoförlerin girişleri durdurulmuş, gelen gemiler yolcu ve şoför taşıması yapmamaktadır.

* Gemi mürettebatının gemiden giriş-çıkışına ve karada çalışanlarla temasına kesinlikle izin verilmemekte ve gemi ile araçlar dezenfekte edilmektedir.

* Gemi yanaşınca kapakları dezenfekte edilmekte, koruyucu maske ve her türlü önlem alınmış olarak özel çekici ile dorseler alınmakta, çekici ve gemiden çıkış yapan her dorse dezenfekte edilmektedir.

* Gemi tamamen boşaltılınca da tekrar dezenfektasyon işlemi yapılarak yükleme başlatılmaktadır.

YURT DIŞI DÖNÜŞÜ 14 GÜN GÖZETİM KURALI

* Liman gümrüklü sahasına, gemi ile gelen dorseleri almak için giriş yapmak isteyen sürücülerin 14 gün içinde yurt dışından ülkemize giriş yapıp yapmadıkları Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanından sorgulanmakta, uygun olanlar limana alınmaktadır.

* Sistem üzerinde yapılan araştırmada uygun olmadığı tespit edilenler hakkında ise karantina yetkili merciine bilgi verilmek suretiyle işlem yapılmakta ve uygulama hassasiyetle takip edilmektedir.

* Öte yandan Liman İşletmesi güvenliğince, limana giren tüm saha çalışanlarının günlük ateş ölçümü de yapılmaktadır.

PERSONELİN SAĞLIK KONTROLÜ VE İLAÇLAMA

İddialara konu olan U15 RO-RO gemisi, 17 Mart 2020’de İtalya Trieste limanından hareket etmiş, 20 Mart 2020’de (saat) 17:00’de Çeşme Limanı’na yanaşmıştır.

* Geminin limana yanaşmasından önce tüm saha ve gemi kapakları steril edilmek üzere ilaçlanmıştır.

* Gemi ile herhangi bir yolcu ve sürücü gelmediği gibi, mürettebatın da karaya çıkmasına müsaade edilmemiştir.

* Boşaltmayı yapacak kapalı kabinli çekiciler de ilaçlama işlemine tabi tutulmuş, işlem esnasında görev yapan personele yönelik olarak da maske, eldiven ve diğer koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmıştır.

* Karaya çıkartılan her dorse ve araç ayrıca ilaçlanmıştır.

* Kargonun boşaltılmasından sonra gemi tamamen ilaçlanarak steril hale getirilmiş, 21 Mart 2020 sabah (saat) 06:15’de Trieste limanına hareket etmiştir.

KARANTİNAYA GİDENLERİN YERİNE MEMUR TAKVİYESİ

* Çeşme Gümrük Müdürlüğü’nde, gemi limana yanaşmadan önce 17 Mart 2020 tarihinde ateşi tespit edilen 4 personel, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Çeşme Sahil Sağlık Denetleme Merkezi’nce hastaneye sevk edilmiş, yapılan test sonucunda 19 Mart 2020 tarihinde bir personelimizde virüs tespit edilmiştir.

* Diğer 3 personelin ilk testleri negatif çıkmış, hastanede gözetim sürecinde de yapılan ikinci testin de negatif çıkması üzerine, evde izolasyon sağlanacak şekilde taburcu edilmiştir.

* Test yapılan personelimizle yakın temas olasılığı olan 45 kişiye öncelikle karantina uygulanması kararı verilmiştir.

GÜMRÜK TİCARETİNİN AKSAMAMASI

* Tüm aşamalarda, Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün talimatları ve bilgilendirmeleri doğrultusunda hareket edilmekte olup, bölgeden, farklı gümrük idarelerinden yeni görevlendirmeler yapılmış, gümrük iş ve işlemlerinde herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesini teminen tüm önlem ve tedbirler alınmıştır.

* Sonuç olarak, önceliğimiz olan halkımızın ve gümrük personelimizin sağlığının korunması noktasında hükümetimiz tarafından alınan tüm önlemler, vakit kaybetmeksizin uygulanırken, diğer taraftan toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kilit öneme sahip olan gümrüklerimizde ticaretin aksamadan devamı için de faaliyetlerimiz sürmektedir.