Bakanlıktan CHP’li Nazlıaka hakkında suç duyurusu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın refakatsiz bir çocuğu 3’üncü kişilere teslim ettiğini iddia ettiği hatırlatılarak, çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek, müreffeh bir Türkiye’ye hazırlamak için gerekli planlamaların ve çalışmaların bakanlık olarak titiz şekilde koordine edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimleri için bütün imkanların seferber edildiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

* “Bir parti görevlisinin tamamen kanunlarımıza aykırı olacak şekilde, görev ve yetkisi olmadığı halde deprem nedeniyle refakatsiz kalan çocukları bakanlığımızın bilgisi ve izni olmadan aile yanına yerleştirdiklerini açık bir şekilde ifade etmesine göz yumamayız.

* Söz konusu şahıs televizyon programında yaptığı konuşmasında, refakatsiz kalan çocukların bakanlığın himayesi altına alınması gerektiği hususunu bilmesi ve bu hususu yayın esnasında açıkça beyan etmesine rağmen, çocuk yaşta bir evladımızı güvenilirliğinden emin olunmayan 3’üncü şahıslara yasadışı bir şekilde teslim ettiklerini açıkça ifade etmiştir.

* Bu nedenle bakanlığımızca söz konusu şahıs hakkında kamu davası açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.” DHA