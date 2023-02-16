Bakanlıktan depremzedelere 24 bin 455 ton yakacak odun

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgelerindeki arama- kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra acil ihtiyaçların karşılanması ve besicilerin hayvanlarının korunması adına pek çok alanda faaliyetlerine devam ediyor.

Bakanlık, bu kapsamda depremden etkilenen illere ısınma amaçlı odun dağıtımına da başladı. Orman Genel Müdürlüğü’nce Kahramanmaraş’a 8 bin 100 ton, Hatay’a 6 bin 600 ton, Adıyaman’a 3 bin 870 ton ve diğer illere 5 bin 885 ton olmak üzere toplam 24 bin 455 ton yakacak odun dağıtıldı.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından üretilen konteynerler de barınma amacıyla depremden etkilenen bölgelere sevk edildi. (DHA)