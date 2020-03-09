Bakanlıktan ‘hoş geldin dayağı’ açıklaması

Meclis Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin inceleme yaptıkları cezaevlerine ilişkin raporunda ‘hoş geldin dayağının’ sürdüğü yer aldı.

TÜM ORTAK KULLANIM ALANLARI KAYIT ALTINDA

TBMM İnsan Hakları Cezaevleri Alt Komisyonu toplantısında konuşan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi, iddiaları reddederek, şunları söyledi:

* Cezaevinin ortak kullanım alanları, giriş çıkışları kamerayla takip edilmekte ve kontrol altındadır. Yatılan kısım ve özel alanlar dışındaki tüm ortak kullanım alanları güvenlik kameralarıyla izlenmekte, kayıt altına alınmaktadır.

* Tüm kurumlarımızda mahkûm kabul birimi dediğimiz, cezaevine ilk giriş yerinde, gerekli kayıt işlemlerinin yapıldığı alan da güvenlik kamerasıyla izlenmektedir. Geriye dönük olarak da belli bir süre bu kayıtları kontrol etme imkânımız vardır. Dolayısıyla, herhangi bir şekilde hoş geldin dayağı asla söz konusu olamaz.

YATAKHANE, BANYO, TUVALETİ İZLEMİYORUZ

* Eğer personelin, görevi dışında suistimal ettiği, kötüye kullandığı bir hak ve yetki varsa bunu da güvenlik kameraları vasıtasıyla takip etmek önemlidir. Kadın ceza infaz kurumlarında, kadın infaz koruma memurları vasıtasıyla bu izlemeyi yapıyoruz.

* Ancak yatakhane, banyo, tuvalet gibi özel alanları izlememiz asla söz konusu değildir. Genel alanların izlemesini yapıyoruz. Bunun sebebi de hem şiddet olaylarının, hem cinsel saldırı gibi olayların önüne geçmektir. Engellediğimiz birçok intihar girişimi de var.