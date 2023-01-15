Bakanlıktan ‘kanserojen unsurlu baharat’ açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı Singapur’a ihraç edilen baharatlarda kanserojen madde tespit edilen Türk firmasının yurt içine sattığı sumak ürününde renklendirici tespit edildiğini firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, “Yapılan incelemede, söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur’a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Türkiye’deki özel bir firmanın Singapur’a ihraç edilen bazı baharat ürünlerinde kanserojen madde tespit edildiği gerekçesiyle satışı durdurulmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı konuya ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı.

“SİNGAPUR’A DOĞRUDAN İHRACAT BAŞVURUSU YOK”

Yapılan açıklamada, “Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, söz konusu firmanın, Türkiye’den Singapur’a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı, Singapur’daki yetkililerden Türkiye’ye henüz resmi bir bildirimde bulunulmadığı” belirtildi.

MAYIS AYINDA RENKLENDİRİCİ TESPİT EDİLMİŞ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞ

Denetimlere devam edildiğini belirtilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:

* “Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir. Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır.

* Bakanlığımız, vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmesine yönelik çalışmalarını, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında aralıksız yürütmektedir. 2022 yılında (08.11.2022 tarihi itibarıyla) ülke genelinde 7 bin 520 personelimizle gıda işletmelerine 1 milyon 81 bin 777 denetim yapılmıştır. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarımızın kararlılıkla sürdürüleceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ANKA