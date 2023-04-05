Bakanlıktan kimliği tespit edilmeyen çocuk açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Twitter hesabından açıklama yaptı. Deprem bölgesindeki kayıp çocuklarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
*Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1776 çocuk ailesine teslim edilmiştir.
*53 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 79 çocuğumuz ise bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır.
KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN 39 ÇOCUK VAR
*Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 34 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 7 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir.
Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 472 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir.