Bakanlıktan skandal düzenleme: Havalimanı pistine cami, otel ve AVM!

Ülkeyi vuran ağır deprem şartları yüzünden millet canıyla uğraşırken Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan skandal bir yönetmelik değişikliği yayımlandı.

Orman alanlarının başka amaçlarla kullanılmasını daha da yaygınlaştıran düzenlemeye göre, uçakların inip kalkış yaptığı pistler ile uçakların kalkış öncesi ve iniş sonrası kullandığı taksi yolları da dahil olmak üzere havalimanlarındaki her yere otel, motel, lokanta, cami, alışveriş merkezi hatta akaryakıt istasyonları yapılabilecek.

Kafaları karıştıran düzenlemeyle ayrıca, herkesin depreme odaklandığı bir dönemde güneş enerjisi panellerinin orman sahalarına kurulmasına da izin verildi. Bir diğer skandal değişiklikle de bir yerin orman olup olmadığı konusunda TEİAŞ ile TEDAŞ yetkili kılındı.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle, orman alanlarında yapılmasına izin verilen tesislere yeni eklemeler yapıldı. Bu kapsamda, orman alanı sınırlarında görünen tüm havalimanlarında inşa edilecek tesislere ilişkin olarak yönetmeliğe şu kritik fıkra eklendi:

“Havaalanı veya havalimanlarında pistlere, taksi yollarına, apron ve bunlara bitişik sahalara, hava araçlarının kalkmasını, inmesini ve yer manevralarını yapmasını sağlayan, hava araçlarının yakıt, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını ve yük ile yolcu indirilip bindirilmesini temin edici tesislere ve belirli durumlarda doğrudan uçuş faaliyeti amacıyla kullanılan bina ve yapılara veya bunların bazı kısımlarına ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerler ile yolcuların sağlık, otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, dini tesis, terminal binaları, alışveriş üniteleri gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak tesislere izin verilebilir.”

“PİLOTLAR ORAYA İNİŞ YAPMAZ”

Düzenleme, havacılık sektöründe kafaları karıştırdı. Yönetmelik hükümlerinin aynen uygulanması halinde uçak pistlerine dahi lokanta, otel, cami gibi tesislerin yapılabileceğini belirten eski bir Ulaştırma Bakanlığı bürokratı, SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı:

– Sivil havacılıkta tüm emniyet ve güvenlikle ilgili kurallar Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenir. Türkiye gibi teşkilata üye hiçbir ülke bu kuralların dışına çıkıp, ‘Bu havaalanı benim, istediğimi yaparım’ diyemez. Derse oraya pilotlar iniş yapmaz, havalimanı fiilen işlemez.

“İNFİLAK HALİNDE HAVALİMANI UÇAR”

– Yönetmelikte sözü edilen pist, apron, taksi yolu gibi alan uçuş güvenliği açısından en kritik alanlardır ve oralara bırakın lokantayı, oteli bir ağaç bile dikemezsiniz. Uluslararası kural pist şerit alanlarının her türlü riskten arındırılmasını emrediyor. Yönetmelik havacılığın ruhuna aykırı. Pistin yanında yöresinde akaryakıt istasyonu olabilir mi?

– İnfilak halinde havalimanı uçar. Tankları bile alandan çıkarıp pistin altındaki güvenli alanlara gömdük. Her ne için çıkarıldıysa, yanlış kaleme alınmış olmalı. İşi bilmeyenler çalakalem yazmış olmalı. Bu yönetmeliğin uygulanmasına imkan yok.

ORMANI TEİAŞ, TEDAŞ BELİRLEYECEK!

Yönetmelikteki ikinci bir skandal düzenlemeyle de Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (TEDAŞ) enerji tesisleriyle ilgili olarak orman alanlarını belirleme yetkisi devredildi. Yönetmeliğe göre, enerji tesislerinin orman alanı içinde olup olmadığına, yeni kurulacak tesislerin yerinin orman alanı içine girip girmediğine artık Tarım ve Orman Bakanlığı yerine doğrudan TEDAŞ ve TEİAŞ karar verecek.

ORMAN DİBİNE GÜNEŞ TARLASI

Yönetmelikle ayrıca orman alanı içinde yer almakla birlikte orman vasfını yitirdiğine karar verilen yerlere güneş enerjisi tesisleri kurulabilecek. Yönetmelikle birlikte, orman alanı içinde yer alan ancak ağaç varlığını kaybetmiş alanlar yeniden ormana dönüştürülmek yerine diğer bir çok yatırımla birlikte güneş enerjisi yatırımcılarına da açılmış olacak.