Bakasetas tarih yazıyor!

Trabzonspor , Süper Lig ‘in 20. haftasında evinde İstanbulspor’u konuk etti. Bordo-mavililer, rakibini 4-0’lık skorla mağlup ederken yıldız futbolcuların performansı göz kamaştırdı. O isimlerden biri de Bakasetas’dı…

51. dakikada şık bir vuruşla farkı 3’e çıkartan Bakasetas, bu sezon ligde 6. kez rakip fileleri havalandırdı. 4 de asisti bulunan yıldız futbolcu, Yunanistan Milli Takımı da dahil edildiğinde çıktığı 28 resmi karşılaşmada 11 gol, 10 asistlik müthiş bir skor katkısı sağladı. 2019-2020 sezonundan bu yana Süper Lig’de top koşturan Bakasetas, ilk kez İstanbulspor ağlarını sarstı. Böylelikle 29 yaşındaki futbolcu, 20 farklı takıma gol atma başarısı gösterdi. Eski takım arkadaşı Nwakaeme’yi (19 takım) geçen Bakasetas, zirvede yer alıyor. Ligde Bakasetas’tan daha çok takıma gol atan başka bir futbolcu bulunmuyor. Yunan yıldız, kariyerinin en parlak dönemini Trabzonspor’da yaşıyor.