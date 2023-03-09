Bakasetas’a sürpriz transfer teklifi! İşte bonservis bedeli

Trabzonspor’un parlayan yıldızı Anastasios Bakasetas, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda. Transfer dönemi bitmesine rağmen Yunan futbolcu için takımlar temaslarını kesmiyor.

12 milyon Euro’ya serbest kalır

Alanyaspor’dan 30.01.2021 tarihinde 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bakasetas’ın sözleşmesinde 12 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

Bakasetas’ın Trabzonspor’dan kazandığı ücret

Yıldız oyuncu bordo-mavili takımdan yıllık 1.250.000 Euro garanti ücret kazanıyor. Bu sezon 33 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki yıldız oyuncu 11 gol ve 11 asist kaydetti.

Takımı Orhan Ak çalıştırdı

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın istifa etmesinin ardından takımı, hafta sonunda oynanacak olan Adana Demirspor maçına yardımcı antrenör Orhan Ak hazırlıyor. Dün Avcı’nın yokluğunda Orhan Ak, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. İdmanda sakatlıkları geçen ve hafta sonunda oynanacak olan müsabakada oynamaları beklenen Hamsik ile Visca’nın da takımla çalıştığı öğrenildi.

Wolfsburg, Bakasetas ile ilgileniyor

29 yaşındaki on numarayı kadrosuna katmayı planlayan ekiplerden biri de Wolfsburg… Yunan basınında çıkan haberlere göre Alman kulübü, Bakasetas için sezon sonunda bordo- mavililere resmi teklif yapacak ve oyuncuyu renklerine bağlamak için fedakârlıkta da bulunacak.

6 milyon Euro’luk teklif

Trabzonspor’la kontratı gelecek sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için Wolfsburg’un, bordo-mavili kulübe 6 milyon Euro’luk bir teklif ileteceği aktarıldı.