Baki Ersoy’dan Bahçeli’nin üyelik davetine yanıt

Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından açıklama yaptı.
Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin davetine yanıt veren Ersoy, şu ifadeleri kullandı;
“Liderimin çağrısından şeref duydum. Yuvama, evime tekrar dönmek onur ve gurur verici. Son nefesime kadar liderim Devlet Bahçeli Beyefendinin ve davamın emrindeyim. Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket. Yüce Allah Liderimizi Başımızdan Eksik Etmesin.”