Bakıcılık yaptığı villadan 1 milyon liralık döviz çaldı

Bursa’da çalıştığı villadan 1 milyon liraya karşılık gelen Euro ve dolar çalan yabancı uyruklu hırsız yurt dışına kaçarken yakalandı.

Mudanya’nın Mürsel Mahallesinde bir villada bakıcı olarak çalışan Özbekistan uyruklu V.Z, çalıştığı villadan yüklü miktarda döviz çaldı. Ev sahiplerinin durumu öğrenmesi üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu zanlının çaldığı paralarla birlikte yurt dışına kaçacağı öğrenildi. Yapılan operasyonla V.Z. (46) isimli kadın bakıcı, 2 aydır çalıştığı villadan çaldığı 1 milyon lira değerindeki Euro ve dolarla birlikte İstanbul Uluslararası Havalimanı’nda yakalandı. Mahkemeye sevk edilen hırsız bakıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.