Bakım evinde büyük ihmalkarlık! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Samsun’daki özel bakım evinde akıllara durgunluk veren bir ihmalkarlık yaşandı. 94 yaşındaki Ahmet Cemal Çilalı 3. kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında bakım evinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım evinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Cemal Çilalı (94) kaldığı bakım evinin 3. katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

AİLEYE MERDİVENLERDEN DÜŞTÜĞÜ SÖYLENMİŞ

Ahmet Cemal Çilalı burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bakım evi yetkililerinin ise Çilalı’nın ailesini arayarak merdivenlerden düştüğünü söylediği ileri sürüldü.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Yaşanan büyük ihmalkarlıkla ilgili soruşturma başlatıldı. Bakım evinin kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer Çilalı’nın merdivenlerden değil, 3. katın balkondan düştüğünü belirledi. Ruhsatsız olduğu da ileri sürülen bakım eviyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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