Bakımevinde işkenceyle ölüm iddiası meclis gündeminde

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekilleri Erkan Baş, Barış Atay, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil, İstanbul Büyükçekmece’de 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres’in 5 yıldır kaldığı engelli bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlandırılması talebiyle ayrı ayrı soru önergesi hazırlayan TİP Milletvekilleri, “Eres’in kaldığı bakımevinde, kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığı iddiası ve bakımevi görevlisinin Eres’in boğazını sıkarak boğmaya çalıştığı görüntüler; kamuoyunda tepkiye yol açmış, aile suç duyurusunda bulunduğunu ifade etmiştir” dedi.

Otizmli Mehmet Eres’in Büyükçekmece’de kaldığı engelli bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddiaları gündeme gelirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin “Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

İddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan TİP Milletvekilleri, Bakan Koca tarafından yanıtlandırılması talebiyle soru önergesi hazırladı.

TİP Milletvekilleri Koca’ya şu soruları yöneltti:

*Eres’in şüpheli şekilde hayatını kaybettiği engelli bakımevi açıldığı tarihten bu yana kaç kez Bakanlığınız tarafından teftiş edilmiştir? Bakımevi hakkında daha önce şikayet var mıdır?

*Eres’in şüpheli ölümü için Bakanlığınız tarafından soruşturma başlatılmış mıdır? Eres’e şiddet uyguladığı kamera görüntüleri de ortada olan bakımevi personeli görevine devam etmekte midir?

*Ülkemiz genelinde toplam kaç engelli bakımevi vardır? Bu bakımevlerinde kalan kaç engelli bulunmaktadır?

*Son 5 yıl içerisinde bakımevlerinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden kaç engelli vardır? Şüpheli ölümler hakkında Bakanlığınız tarafından etkin bir soruşturma başlatılmış mıdır?

*Bakanlığa bağlı Pendik ve Arifiye gibi bakım merkezlerine yönelik olarak geçtiğimiz yasama yılında tarafımızdan verilen soru önergelerine cevap olarak, bakım evlerinde kalan engellilere yönelik şiddet *konusunda ilave tedbirler alınacağı belirtilmişti. Son 2 yılda bakım evleri konusunda hangi ilave çalışmalar yapılmıştır, hangi tedbirler yürürlüğe konmuştur?

“ENGELLİLER ÖZEL SEKTÖRÜN İNSAFINA TERK EDİLİYOR”

Öte yandan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Engelli Hakları Komisyonu Üyesi Sedef Erken, engelli yurttaşların AKP iktidarı tarafından özel sektörün insafına terk edildiğini belirtirken, “Bakanlık, bu kamu görevini sonuç olarak ayın sonunda bir kâr zarar tablosu üzerinden konuya bakan özel işletmecilere vermiş, bu alanın ticarileşmesini teşvik etmiştir” dedi.

Erken, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün pek çok konuda olduğu gibi kimsesi olmayan ya da özel bakım ihtiyacı bulunan engellilerin geleceği de AKP tarafından özel sektörün insafına terk edilmiştir. Bakanlık, bu kamu görevini sonuç olarak ayın sonunda bir kâr zarar tablosu üzerinden konuya bakan özel işletmecilere vermiş, bu alanın ticarileşmesini teşvik etmiştir. Kaldı ki, aynı bakanlık kendi uhdesinde bulunan sayıca az kendi bakım merkezlerinde de şiddeti önleyememekte, bu bireylere ihtiyaçları olan bakımı sağlayamamaktadır. Tüm bunların sebebi AKP’nin engelli alanına dair bilgisizliği, vizyonsuzluğu, sosyal devlet olma görevini ise sadaka düzeyinde maaş dağıtmak olarak görmesidir. Ancak gerçek bir sosyal devlet olabilmenin yolu betondan değil insan hayatına verilen değerden geçiyor. Bu Saray Rejimi’nden kurtulmadan engelliler için bir umut yok.”

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