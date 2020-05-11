”Bakımevlerinde Zorunlu Corona Testini Değerlendireceğim”

Başkan Donald Trump, ülkedeki tüm bakımevlerinde Corona testi uygulanmasını zorunlu kılabileceğini söyledi.

Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde Corona virüsü salgınıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Trump, bir gazetecinin bunun neden bir şart haline getirilmediği sorusuna, “Bunu kesinlikle değerlendireceğim hatta böyle bir emir de verebilirim. Bence bunu yapmak önemli” dedi.

Trump, tüm eyaletlerin bakımevlerindekilere test yapması gerektiğini ve bu kapasiteye sahip olduklarını da kaydetti.

Bol sayıda test kiti olduğunu da belirten Trump, eyalet valilerini ise uygulama konusunda yavaş davranmakla suçlamayı sürdürdü. Trump, “Açıkçası, bazı valiler bakım evleri konusunda çok umursamaz davrandı. Bu durum daha en başından belliydi” dedi.

Associated Press haber ajansının, eyaletlerin sağlık kurumları ve haberlerden derlediği verilere göre ülkedeki huzurevleri ve bakımevlerinde, çalışanlar dahil 27 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu can kaybı, ülkedeki 80 binden fazla ölümün neredeyse üçte biri.

Öte yandan Beyaz Saray’daki basın toplantısında CBS muhabiri Weijia Jiang ile Başkan Trump arasında gergin anlar yaşandı.

Trump, Asya kökenli Amerikalı muhabirin “Testlerle ilgili ABD’nin diğer ülkelerden çok daha iyi durumda olduğunu defalarca söylediniz. Bu neden önemli? Amerikalılar ölürken ve her gün daha fazla vaka ortaya çıkarken bu sizin için neden küresel bir yarış?” sorusuna, bu soruyu Çin’e sorması gerektiği yanıtını verdi.

Trump, “İnsanlar dünyanın her yerinde ölüyor. Belki bu soruyu Çin’e sormalısınız. Bana sormayın, Çin’e sorun. Tamam mı? Bu soruyu onlara sorduğunuzda, çok alışılmamış bir yanıt alabilirsiniz” dedi.

Trump’ın CNN muhabirine söz vereceği sırada Asya kökenli muhabir, “Efendim bunu, bu soruyu Çin’e sormam gerektiğini neden bana söylüyorsunuz” diyerek sorusuna devam etti.

Trump bunun üzerine, “Size söylüyorum. Bunu özellikle birine söylemiyorum. Bunu böyle iğrenç bir soru soran herhangi birine söylüyorum” yanıtını verdi. Trump daha sonra CNN muhabirinin de soru sormasına izin vermeyerek basın toplantısını sonlandırdı ve kürsüyü terk etti.