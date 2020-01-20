‘Bakışları tuhaf’ diye terk edilen köpek iki yıl sonra sahiplendi

‘Tuhaf’ gözlere sahip olduğu nedeniyle New Jersey‘de bir barınağa bırakılan Sibirya kurdu olarak bilinen ‘Husky’ cinsi köpek, Facebook’ta fotoğrafları paylaşıldıktan sonra viral oldu.

Jubilee adlı 4 yaşındaki köpek, her zaman şaşırmış gibi görünmesine neden olan bir göz deformitesinden muzdarip.

2018 yılında Jubilee’yi Husky House adındaki barınağa veren hayvan yetiştiricisi, köpeğin gözlerindeki ‘tuhaflık’tan dolayı satılamadığını söyledi.

Köpeğin göz kapaklarındaki konjenital sorundan başka hiçbir sorunu olmadığını başka belirten Husky House temsilcisi, “Veterinerlerimiz tarafından tamamen kontrol edildi. Bu sorun, onu hiçbir şekilde etkilemyior veya temposunu düşürmüyor. O sağlıklı ve mutlu” ifadelerini kullandı.

Ancak buna rağmen 2 yıl boyunca kimsenin sahiplenmediği Jubilee’nin kaldığı barınak, geçen salı günü köpeğe bir aile bulmak için Facebook’a başvurdu.

‘Keşke güzel olsaydım’

Barınağında sayfasında yapılan duyuruda “‘Tuhaf’ baktığım için beni satamayan bir yetiştirici tarafından bırakıldım. Huskyler görkemli bakışlara sahip olan köpekler ancak neden onlar gibi gözükmediğimi bilmiyorum. Birileri beni köpekleri olarak istemeleri için keşke güzel olsaydım” yazıldı.

Husky House’daki bakıcılar, duyurunun işe yaramayacağından endişeliydi ancak beklenmedik bir durum oldu ve duyuru sosyal medyada viral oldu.

150’den fazla kişinin Jubilee’yi sahiplenemek için başvuruda bulunduğunu Husky House temsilcisi, ” Orijinal paylaşım viral olduğundan beri çok yoğun sevgi, destek ve sahiplenme taleplerini aldık. Herkesin bizim gibi, onun güzel olduğunu düşünmesi bizi mutlu etti” dedi.

Husky House, Cumartesi gün, kendilerinden daha önce köpek sahiplenen bir ailenin Jubilee’yi sahiplendiğini açıkladı.