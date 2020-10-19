Bakkal ve petrolcü maske üreticisi oldu

Talepteki artış nedeniyle maske üretim makinelerinde ayrı bir piyasa oluşurken, internetteki alışveriş sitelerinde yerli-yabancı yüzlerce makine satılıyor. 30 bin TL’den başlayan makine fiyatları 200 bin dolarlara kadar çıkıyor. Makineyi alan, herhangi bir denetime tabi olmadan istediği gibi maske üretip satabiliyor.

HERKES BU İŞE GİRDİ

“Maske tıbbı üründür ve tıbbi ürünü tıbbi üreticiler satar” diyen Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, bu sürecin de Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde olması gerektiğini söyledi. Pandemi ile birlikte hemen hemen tüm esnafların maske işine girdiğini ifade eden Uçar, “Bakkalı, petrol istasyoncusu, herhangi bir konuda esnaf olan maske üretip satıyor. İhtiyaç vardır, evet herkes canla başla çalışır. Fakat artık bir düzen olması lazım. Maske üreticilerinin hepsine bir çeki düzen verilmesi gerekiyor” dedi.

KALİTEYE BAKILMIYOR

Telli veya telsiz maske diye bir şeyin olmadığını vurgulayan Uçar, “Hasta kullanıyorsa yüzde 95, doktorda yüzde 98, ameliyatta yüzde 99 geçirmez olacaktır. Maskenin yüzde kaç geçirmediğine bakarız biz. Neyden yapıldığından önce bu gelir” diye konuştu. İhracatta devlete verilen hibede şartnameye bakıldığını ancak kaliteye bakılmadığını anlatan Uçar, “Size diyorlar ki 3 katlı maske getirin. Siz bir ürün şu işe yarıyor dediğiniz zaman bilimsel karşılığını masaya koyabilmelisiniz. Bunu koyamıyorsanız tıbbi malzemeci olamazsınız” ifadelerini kullandı.

Üreticinin morali bozuk, iflaslar kapıda

Devletin tıbbi malzeme üreticilerine olan borçlarından indirim istemesinin sektörde moral bozukluğuna neden olduğunu söyleyen Erkan Uçar, üreticilerin güven problemi yaşadığını belirtti. Uçar, tıbbi malzeme üreticilerinde ciddi mali sorunlar yaşandığını ve iflasların olabileceğini kaydetti.