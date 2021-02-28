Bakü, Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarında yasa dışı olarak asker konuşlandırmaya son vermesini istedi

BAKÜ (AA) – Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'dan askerlerini Azerbaycan topraklarında yasa dışı konuşlandırmaya son vermesini talep etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki ülke arasında 10 Kasım 2020'de tüm askeri faaliyetlerin durdurulmasını içeren ortak bildirinin imzalanmasının ardından, Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan topraklarına askerlik hizmeti için gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, bunun, uluslararası hukukun norm ve ilkeleri, özellikle de ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkelerinin açık ihlali olduğu vurgulandı.

Ermenistan birliklerinin şu anda Rus unsurların konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarına yasa dışı olarak gönderilmesinin Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020 tarihli ortak bildirisinin de ihlali anlamına geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10 Kasım bildirisi, Rus unsurların Azerbaycan topraklarına konuşlandırılmasına eş zamanlı olarak Ermenistan ordusunun bu topraklardan çıkmasını öngörüyor. Bildiri aynı zaman Laçın Koridoru ile her iki yönde de vatandaşların, araçların ve yüklerin güvenliğini garanti ediyor. Bu koridorun askeri amaçlarla kullanılması, askerlerin sivil üniformalarla ve sivil araçlarda taşınması, Laçin Koridoru ile hareket rejiminin de ihlalidir.

Ermenistan'ın bu adımları, bölgede barış ve istikrarı sağlamaya yönelik tedbirleri ciddi şekilde zora sokmakta ve durumu daha da kötüleştirmeye hizmet etmektedir.

Azerbaycan tarafı, Ermenistan'ın silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarında yasa dışı konuşlandırılmasına son vermesini talep ediyor ve uluslararası toplumu Ermenistan'ın bu tür kışkırtıcı eylemlerine son vermek için gerekli önlemleri almaya çağırıyor."

Ermenistan'da faaliyet gösteren uluslararası medya kuruluşlarının haberlerinde, Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin "kandırılarak veya zorla" Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde askerlik hizmeti için gönderildiği, bu durumun hem askerlerin hem de ailelerinin protestolarına neden olduğu belirtilmişti.