Balat’ta “Cinsel saldırıya” 7 yıl hapis ve tahliye!

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki S.K., ile tarafların avukatları katıldı. Tutuklu sanık Halil P., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla bağlanarak suçlamaları kabul etmediğini savundu ve “Görüntüdeki şahıs ben değilim” dedi.

“SANIK İLE GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİ AYNI DEĞİL”

Sanık avukatı Mustafa Arslan ise, müvekkilinin karakoldaki ifade aşamasında polis memurlarının baskısı ile suçu kabul ettiğini ileri sürerek, “İlk duruşmada da arkadaşlarının yanlış yönlendirmesi ile ifade vermiştir. Sanık ile CD kaydındaki şahıs aynı değildir. Bu hususla ilgili bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz. Teşhis aşamasında müştekinin sağlıklı teşhisi sağlanamamıştır. 3 aydır tutukludur. Öncelikle tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“OLAYI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ SANIKTIR”

Şikayetinin devam ettiğini belirten müşteki S.K., ise, “Sanığı teşhis ediyorum. Olayı gerçekleştiren budur” diye konuştu. Müşteki S.K.’nın ardından söz alan avukatı Neslihan Evci de “Sanığın hazırlık aşamasındaki beyanı ile duruşmadaki beyanları çelişkilidir. Cezalandırılmasını talep ederiz. İlk celsede suçu kabul etmiştir” ifadelerini kullandı.

ARKAMDAN YAKLAŞIP DUDAĞIMDAN ÖPTÜ

S.K. ilk ifadesinde olayı şu sözlerle anlattı: “Şahıs arkamdan eliyle boynumdan tutarak beni kendine doğru çevirdi ve dudaklarımdan öptü. Ben hemen çığlık atarak şahsı tekmelemeye başladım ve geldiğim yöndeki Usturumca Sokağı’na çıktım. Orada bulunan vatandaşlar şahsın peşine düştü, fakat bulamadılar.”

7 YIL HAPİS VE TAHLİYE

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Halil P.’nin, “Cinsel saldırı” suçundan kastının ağırlığı nedeniyle 7 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın tahliyesine de karar verdi.

Fatih Balat’ta 15 Kasım 2019’da işine giden S.K.’yı taciz ettiği iddiasıyla Halil P.’nin, ‘Cinsel saldırı’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.