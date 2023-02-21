Balcalı Hastanesi son depremde hasar gördü

Dün akşam Hatay’ın Defne ile Samandağ ilçelerinde peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremin izleri gün ağırınca ortaya çıktı. Son depremlerde Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinin bazı bölümlerine ait duvarlar da hasar gördü. Bunlardan biri de dahiliye yoğun bakım ünitesi oldu.

SARSINTIYLA YIKILMA KORKUSU YAŞANDI

Depremle dahiliye yoğun bakımın duvarları yıkıldı, bazı direklerinde çatlaklar oluştuğu gözlendi. Üst üste yaşanan sarsıntıya hastanede yakalanan hasta, hasta yakınları ve sağlıkçılar büyük korku yaşadı. Hastane personeli ise çalışmalarını çaresizce endişe içerisinde özveriyle sürdürüyor.