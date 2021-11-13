Balda üretim düştü, fiyatlar fırladı

Kuraklık nedeniyle su kaynaklarının hızla kuruması, arıların istenilen üretimi yapamamasına yol açıyor. Tüketiciler rekoltenin düşmesi nedeniyle kaliteli bal bulmakta zorlanırken, fiyatların da yüksekliğinden şikâyetçi.

Havaların sıcak gitmesi, su kaynaklarının hızla kuruması sonucu arılar istenilen düzeyde üretim yapamadıkları için, bal rekoltesi her geçen yıl azalmaya devam ediyor.

Rekolte azalışına paralel olarak fiyatların da arttığını kaydeden bal üreticisi Kerem Kirazcı, “Su kaynaklarının hızla azalması nedeniyle arı su bulmakta ve çiçek bulmakta zorlanıyor. Çok uzun yol kat etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla arı istenilen düzeyde üretim yapamıyor. Buna bağlı olarak da rekoltede azalma yaşanıyor” dedi.

Tüketiciler ise rekoltenin düşmesi nedeniyle kaliteli bal bulmakta zorlanırken, fiyatların da yüksekliğinden şikâyetçi.

KİLOSU 110 LİRAYI AŞTI

Bal fiyatları kalitesine göre 70 TL’den başlayıp 110 TL’yi aşabiliyor.

Manisa Alaşehirli bal üreticisi Kerem Kirazcı, arılarından topladığı doğal balları Alaşehir semt pazarında satışa sunduğunu söyleyerek, “Normal petek ballarının kilosu 70- 80 TL, kara kovan balları ise 110 TL’ye kadar alıcı buluyor” dedi. (İHA)



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