Bale sanatçılarından 56 saatlik “bale antrenörlüğü kursu”na tepki

ANKARA (AA) – YASEMİN KALYONCUOĞLU – Bale Sanatçıları Derneği başta olmak üzere bale eğitmenleri ve sanatçıları, Türkiye Dans Sporları Federasyonunun (TDSF) 56 saatlik "bale antrenörlüğü" eğitimine tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı TDSF'nin talebi ile bale sportif faaliyet olarak kabul edilmişti. Federasyon, 6-12 Mart 2021'de "bale antrenörlüğü" eğitimi açacağını da duyurmuştu.

Buna göre "belirtilen sağlık şartlarını taşımak, 18 yaşında olmak, en az lise ve dengi okul mezunu olmak, Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak" şartlarını taşıyan adaylar bir haftalık eğitim sonunda "bale antrenörü" olabilecek.

Bale Sanatçıları Derneği Başkanı Ayfer Tarlak, AA muhabirine açıklamada, balenin tüm dünyada sanat dalı olarak tanındığını, Anayasa'ya göre de Türkiye'de sanat faaliyeti olarak kabul edildiğini anlattı.

Türkiye'de bu eğitimin sadece Devlet Konservatuarları ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel kurslarda, alanında uzman eğitmenlerce verildiğini vurgulayan Tarlak, bale eğitmenliği için 12-14 yıl süren uygulamalı, teorik ve pedagojik eğitim gerektiğini ifade etti.

Bale eğitiminin bütün detaylarının balenin tüm dünyada yüzyıllardır belirlenmiş teknik kural ve geleneklerine uygun hazırlandığını, MEB Talim ve Terbiye Kurulunun onayladığı bir müfredatla belirlendiğini ve yıllardır başarıyla uygulandığını kaydeden Tarlak, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan TDSF'nin bu sanat dalını "sportif bale" adı altında "spor" branşları arasına eklemeye çalıştığını belirtti.

Federasyonun bale eğitimini ve eğitmenlik yetkisini bu alanda eğitim ve fiziki yeterlilik aramaksızın bir haftalık kısa programla sağlamayı planladığını belirten Tarlak, bunun bale eğitiminin kendine özgü teknikleri ve geleneksel yöntemlerine aykırı olduğunu söyledi.

Uzmanlığı olmayan kişilerce verilecek eğitimlerin çocuk ve gençler üzerinde fiziksel ve pedagojik problemler başta olmak üzere pek çok tehlikeye yol açabileceğini ifade eden Tarlak, şöyle konuştu:

"TDSF tarafından uygulanması planlanan programdaki 'sportif bale', 'bale antrenörü', 'bale hakemi' gibi kavramların dünyanın hiçbir yerinde, tarih boyunca ve günümüzde bir karşılığı ve geçerliliği bulunmamaktadır. Tamamen uydurulmuş olan bu yeni kavramlar baleye ait değildir.

Yaratılmaya çalışılan bu yeni durum, tüm dünyada kabul görmüş akademik çalışmaları ve buna bağlı kuralları, yüzlerce yıllık bale geleneğini, ülkemizde gerek devlet üniversitelerinde gerekse MEB'e bağlı özel kurumlarda uygulanan resmi programı, insan anatomisini, kısacası tüm uluslararası bale pedagojik sistemini hiçe saymaktadır. Dünyanın en zor ve saygın sanat dallarından biri olan ve ciddi eğitim kurumlarınca titizlikle yürütülmesi gereken bale sanat eğitimi ülkemizde zaten MEB tarafından başarı ile uygulanmaktayken, tüm dünya sanat kamuoyunda ülkemizi küçük düşürecek bir kararla, 'spor' branşı olarak kabul edilerek bakanlık bünyesinde de farklı bir yapılanmayla ve bu sanatın doğasına tamamen aykırı bir şekilde programa alınma çabası son derece yanlış ve sakıncalıdır."

Bu uygulamanın ivedilikle durdurulmasını beklediklerini dile getiren Tarlak, yürütmeyi durdurma kararı için dava açacaklarını, hedeflerinin de kişi veya kurumlar olmadığını sözlerine ekledi.

– "Federasyonun antrenörlük kursu açmasında sakınca bulunmamaktadır"

TDSF ise bugün yayınladığı açıklamada, 14 Aralık 2019 tarihli Antrenör Eğitim Yönetmeliğine dayanarak bale branşının da içinde olduğu TDSF Antrenör Eğitim Talimatının 25 Eylül 2020 tarihli bakan "olur"u ile yayımlandığı, talimatın da 20 Ekim 2020'de yürürlüğe girdiği belirtildi ve şunlar kaydedildi:

"Antrenör Eğitim Yönetmeliği hükmü gereğince, üniversitelerin konservatuar bale bölümü lisans mezunlarına, Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığından antrenör denkliklerini yaptırmaları akabinde federasyonumuzun da onayı ile 2. Kademe Antrenörlük Belgeleri verilmiştir. Gerek bale branşının uluslararası sportif müsabakalarının olması, gerekse federasyonumuzun yasal dayanaklardan oluşan hakları dolayısıyla Bale Antrenörlüğü Kursu açmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Antrenörlük belgeleri diğer federasyonlarda olduğu gibi ilgili branş hakkında gerekli altyapıya hakim olan ve bakanlıkça açılan temel eğitime ve federasyonumuzca açılan uygulama eğitimine katılarak başarılı olan adaylara verilecektir. Bale eğitim talimatları ile ilgili altyapı çalışmaları federasyonumuz tarafından sürdürülmektedir."