Balığın kafasındaki taşın fiyatını duyan şaştı kaldı

Halk arasında böbrek taşını düşürdüğüne inanılan, karakulak balığının başındaki otolit taşının kilosu, tezgahlarda 1000 liradan satılıyor.

Tezgahları çeşitlendiren balıklardan karakulak, granyöz ve eşkina, lezzetinin yanı sıra başında şifalı olduğuna inanılan taş nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Kilosu 200 liraya satılan karakulak, lezzeti, iri kılçıklı olması ve başındaki taşın böbrek sancısına iyi geldiği düşüncesiyle en çok satılan türler arasında yer alıyor.

Eşkina, granyöz ve karakulak balığının baş bölümünde yer alan 2 otolit taşının kilosu ise 1000 liradan satışa sunuluyor.

‘Balık taşı’ olarak bilinen, mermer görünümündeki otolit taşı, alışveriş sitelerinde satılırken, aktarda ise tanesi 10 liradan alıcı buluyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kemikli balıkların tamamında otolit olduğunu belirtti.

Balık familyaları içinde eşkina ailesi türündeki otolit taşının büyüklüğünden bahseden Prof. Dr. Gökoğlu, şöyle konuştu:

*Geçmişten bu yana bilinen eşkina balıklarının otolitini çıkarıp, kurutup, havanda dövdükten sonra toz haline getirilip, limon sıkılarak tüketilmesinin böbrek taşına iyi geldiği bilinir.

*Bu konuda bilimsel araştırma yok. Beyaz renkli, tırnak büyüklüğünde balığın kemik yapısında bulunan taş, kalsiyum karbonattan oluşuyor.

*Böbrek taşını düşürdüğüne dair çok fazla söylem var. Böbrek taşını düşürmede kullanılan otolit, eşkina balığı otolitidir.

*Aynı familyadan olduğu için karakulak ve granyözün otolitinin çıkarılıp satılıp kullanıldığını görüyoruz. (DHA)

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