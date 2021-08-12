‘Balık istifi’ insan kaçakçılığı

Yazan:
Alaturka Online
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Kocaeli’nde TEM Otoyolu’nda durdurulan minibüste bulunan 35 Suriye, 3 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu araç sürücüsü tutuklandı.

Yayınlanma: 19:34 – 12 Ağustos 2021

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‘Balık istifi’ insan kaçakçılığı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde İstanbul istikametine gitmekte olan bir minibüsü durdurdu.

Minibüste kaçak göçmelerin olduğu görüldü. Aralarında çocukların da olduğu 35 Suriye, 3 Bangladeş uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

KAÇAKÇI TUTUKLANDI

Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresine götürüldü. Gözaltına alınan araç sürücüsü Suriye uyruklu H.M.A. ise adliyeye sevk edildi. H.M.A. ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklandı. DHA

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