Balıkçılardan “borç erteleme ve faizsiz kredi” talebi

ANKARA (AA) – MUSTAFA ÇALKAYA – Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların vadesi gelen borçlarının gelecek av sezonuna kadar ertelenmesini talep etti.

Özkaya, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle balıkçıların faaliyetlerini tam anlamıyla gerçekleştiremediğini söyledi.

Balıkçıların da destek paketi içerisine alınması gerektiğinin altını çizen Özkaya, "Balıkçılarımızın vadesi gelmiş borçlarının gelecek av sezonuna kadar ertelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca 12 metrenin altındaki teknelere her yıl verilen desteklerin 2 bin 500 lira olarak ivedilikle ödenmesini, yeşil ruhsatlı tekne sahiplerine tekne boylarına göre faizsiz kredi verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Birçok balıkçının evi haline gelen balıkçı barınaklarının giderleri olduğuna dikkati çeken Özkaya, balıkçı barınağı kiralayan kooperatiflerin taksitlerinin, SGK ödemeleri ile elektrik, su, telefon gibi borçlarının da ertelenmesi gerektiğini anlattı.

Özkaya, denizlerde bu sezon için av süresinin uzatılmasının da gündeme geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an balıkçılarımız avlanmak için çıkamıyor. Birçoğu bu seneyi kapatmış durumda. Bu şekilde devam edecekse av yasağının geç getirilmesinin bir anlamı yok. Ancak birkaç hafta içinde bu durum düzelirse balıkçılar için anlamlı olur."

Öte yandan sektörde 1 milyar dolara yaklaşan ihracatın artırılması için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Özkaya, Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliğiyle yıllık yaklaşık 322 bin ton ürün elde edildiğini, bu rakamın 2023'e kadar 600 bin tona çıkarılmasının hedeflendiğini anımsattı.