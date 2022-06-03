Balıkesir’de 4.1 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 01.13’te merkez üssü Balıkesir’in Karesi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10.98 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

İlginizi Çekebilir Muğla’da korkutan deprem