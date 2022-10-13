Balıkesir’de CHP’den suya yüzde 50 indirim için önerge

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, CHP grubu 29 Ekim 2022 tarihinden itibaren suya yüzde 50 indirim yapılmasına yönelik önerge verdi. CHP İl Başkanı Serkan Sarı, “Ankara’da suya indirim talep eden anlayış, Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan Balıkesir’de nedense aynı duyarlılığı göstermiyor” dedi.

Halil ATAŞ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısında, CHP grubu suya yüzde 50 indirim istedi.

“TÜRKİYE’NİN EN PAHALI SUYU BALIKESİR’DE”

AKP iktidarının samimiyetini anlayabilmek adına Eylül ayında verdikleri suya indirim önergesini CHP grubu olarak bu ay yenilediklerini belirten CHP il Başkanı Serkan Sarı, “Ankara’da suya indirim talep eden anlayış, Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan Balıkesir’de nedense aynı duyarlılığı göstermiyor. Balıkesir halkı fuzuli harcamaları ile Türkiye gündeminden düşmeyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi‘nin masraflarını karşılamak zorunda değil. AKP Belediyeleri samimiyse önce kendi belediyelerinde ve ilk önce de Balıkesir’de suya indirim yapsın. Balıkesir halkı olarak su fiyatlarına yüzde 50 İndirim talep ediyoruz, her ay yapılan zamlar son bulsun istiyoruz!” ifadelerini kullandı.

“SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILSIN, FİYATI SABİTLENSİN”

CHP gurubunun meclis toplantısında, verdiği önergede şu ifadeler yer aldı:

* “Geçtiğimiz son bir yıllık süreçte su tarifesi, kademe ve fiyatlarında, Balıkesir halkını mağdur edecek şekilde su tüketim fiyatlarına büyük zamlar yapıldığı ve özellikle kırsalda yaşayanların bu zamlardan daha fazla etkilendiği ortadadır. Bu hususu defalarca meclisimizde önergeler vererek hemşehrilerimizin sıkıntısı olarak dile getirdik.

* Balıkesir’de yaşayanlar da ucuz su kullanım hakkını en az Ankara’da yaşayanlar kadar hak ediyorlar. Halkımızın yararına olarak su tarifelerinde 29 Ekim 2022 tarihinden itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi, her ay otomatik olarak yapılan aylık tüfe oranındaki gizli zammın uygulamadan kaldırılması ve 1 Ocak 2023’ten itibaren, zammın 2023 yılı içinde yılda bir defa olarak yıllık TÜFE oranında artış yapılarak, yıl sonuna kadar su ücretlerinin sabitlenmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.”

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