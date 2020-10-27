Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez, Ayvalık, Edremit ve Gönen ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 7,53 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 56 uyuşturucu hap, 5,68 gram esrar, 95,70 gram tütünle karıştırılmış sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör, 12 fişek, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile 5 kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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