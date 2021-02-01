Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi İskele mevkisinde kiralanan çiftlik evinde uyuşturucu imal edildiği istihbaratı üzerine harekete geçti.
Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda uyuşturucu imal eden B.L.B, M.Ş.Ö. ve B.K'yı suçüstü yakaladı.
Adreste yapılan aramada 4 kilo 800 gram uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Advertisements