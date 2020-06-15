Balıkesir'deki kazada ölen 6 kişiden 3'ünün cenazeleri toprağa verildi

KÜTAHYA (AA) – Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişiden 3'ünün cenazeleri, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi.

Elif Nur (38) ile çocukları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu'nun (9) naaşları, Kepsut Devlet Hastanesi morgundan alınarak Tavşanlı'ya getirildi.

Arifağa Camisi yanındaki Cumhuriyet Lisesinin bahçesinde yapılan törende yaşamını yitiren kadının eşi Hikmet Şirinoğlu ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Kazada ölenlerin yakınlarının yanı sıra Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazları, sosyal mesafeye uyularak kılındı. Cenazeler, daha sonra Tavşanlı Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Aynı kazada yaşamını yitiren sürücü Mustafa Bedii, eşi Nesrin ve babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu'nun cenaze töreni ise aynı ilçede ikindi vakti gerçekleştirilecek.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere yola dün çıkan Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64) idaresindeki 43 HP 003 plakalı otomobil, Kepsut-Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarpmış ve iki yol arasındaki boşlukta sıkışmıştı. Sürücü ile babası Mehmet Naci (90), eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur, torunları İsmail Ediz ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu kaza yerinde hayatını kaybetmişti.