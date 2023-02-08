Balıklıgöl’ün suyu, deprem sonrası çamur rengine döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa’da kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl’deki Rızvaniye Camisi’ni minaresi ve revaklarında yıkılmalar oldu.

Balıklıgöl’ün temiz ve berrak suyu ise yaşanan deprem felaketinin ardından çamur rengine döndü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl’deki bu değişimi görenler, tedirgin oldu. Gölde balıkların yüzeye çıkmadığı görüldü.

BABA VE OĞLU 56, BİR ÇOCUK İSE 53 SAAT SONRA KURTARILDI

Bu arada, Birecik ilçesi Meydan Mahallesindeki Kaya Apartmanının enkazında AFAD ve Mardin İtfaiye ekiplerinin devam eden arama kurtarma çalışmalarında 56 saat sonra Müslüm Kaya (60) ve oğlu Serhat Kaya (27) sağ kurtarıldı. Baba ve oğul, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa kent merkezinde yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması için de AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yenişehir Mahallesi’nde çöken 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı’nın enkazından 1 yaşındaki bebek, 53 saat sonra çıkarıldı. Bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Depremde ilk yıkılan bina olan İpekyol Caddesinde Osman Ağan Apartmanı’nda oturan Sadık Saçaklı, eşi Leyla, çocukları Furkan, Azra ve anneanne Ayşe Sade’nin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

FUAR ALANI DEPREMZEDELERLE DOLUP TAŞTI

Öte yandan Şanlıurfa ve ilçelerini etkileyen depremin ardından kendilerini korunaklı ve güvenli olarak buldukları fuar alanına akın eden vatandaşlarla dolup taştı. Kadın, çocuk yaşlı ve hastaların yerleştiği fuar alanında vatandaşlar için en çok ısıtıcı, battaniye ve gıda ihtiyaçlarının bulunduğu görüldü.

Depremin olduğu gün 3 çocuğuyla birlikte fuar alanına geldiğini ifade eden Ahmet Gök, Depremden çok şükür ailece kurtulduk. 3 gündür burada kendimizi korumaya çalışıyoruz. Depremden sonra şimdi soğuk ve açlıkla mücadele veriyoruz. Oldukça fazla insanın barındığı bu alana battaniye ve gıda takviyesi acil yapılması gerekiyor dedi.

9 çocuğuyla birlikte fuar alanında kaldığını belirten emekli öğretmen Veysi Yorgun ise bölgede koordinasyon eksikliğinin yaşandığını söyledi. Depremin olduğu ilk gün çok korktuğunu ifade eden Suriyeli 3 çocuk annesi Mediya Halaf ise Deprem günü kendimiz zor bela dışarı attık. Şimdi buraya sığındık ancak soğuktan dolayı yatamıyoruz. 2 çocuğumdan haber alamıyorum. Telefonum yok burada, karton serecek bir şey bulamıyoruz diye konuştu.

AFAD KIYAFETİ GİYİP HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şanlıurfa’da, yardım kuruluşlarına ait kıyafetleri giyerek, riskli görüldüğü için boşaltılan evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Polis, evlerin boşaltıldığı semtlerde devriye atarak şüpheli kişiler üzerinde kimlik sorgulaması yaptı.

İLAÇ VE EKMEK SIKINTISI YAŞANIYOR

Şanlıurfa’da depremin ardından kent merkezinde ilaç, ekmek, elektrik, akaryakıt sıkıntısının devam ettiği bildirildi. Özellikle toplu alanlarda yaşayan vatandaşların çocuklarında üst solunum yolu enfeksiyonu görüldüğü öğrenildi.

127 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa’da depremde 127 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin civarında vatandaşın ise yaralandığı kaydedildi. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. (DHA)