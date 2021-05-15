Balkan Dağ Koşusu'nda üç şampiyonluk

ANKARA (AA) – Romanya'da düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Poiana Brasov'daki organizasyonda 20 yaş altı erkeklerde bireysel ve takım, 20 yaş altı kadınlarda ise takım şampiyonluğu Türkiye'nin oldu.

20 yaş altı erkeklerde Mehmet Vefa Aydemir, 6 bin metrelik parkuru 28:40 ile tamamlayarak Balkan şampiyonluğuna ulaştı. Ozan Günen'in ikinci sırayı elde ettiği yarışta Azat Demirtaş dördüncü, Emre Kara da altıncı sırada yer aldı.

Yarış sonunda takım sıralamasında 7 puan elde eden Türkiye, 20 yaş altı erkekler takım kategorisinde Balkan şampiyonu oldu.

20 yaş altı kadınlarda ise Zeynep Taş ikinci, Fadime Ayazma üçüncü olurken, Türkiye takım sıralamasında 9 puanla ilk sırayı almayı başardı.

Büyük kadınlarda Rahime Tekin, Gizem Nur Keskin, Esra Oysal ve Berfin Barışer'den oluşan Türk Milli Takımı, Romanya'nın ardından takım sıralamasında ikinciliği elde etti. Türkiye büyük erkekler takım sıralamasında ise dördüncülükte kaldı.