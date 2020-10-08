Balkanlar'da Kovid-19 vakaları hızla artıyor

SARAYBOSNA (AA) – Balkanlar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürerken, bölge ülkeleri Hırvatistan, Bosna Hersek ve Slovenya'da salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka artışları kaydedildi.

Hırvatistan'da son 24 saatte 542 yeni vaka tespit edilirken, bu rakam ülkede ilk vakanın tespit edildiği 25 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 18 bin 989'a yükselirken, can kaybı da 1 artarak 310 oldu.

Bosna Hersek'te de son 24 saatte 453 yeni vaka tespit edilirken, 5 kişi de yaşamını yitirdi. Günlük vaka sayılarında yeni bir rekor kaydedilirken, toplam vaka sayısı 29 bin 528, can kayı ise 913 oldu.

Bir diğer bölge ülkesi Slovenya'da da son 24 saat içinde 387 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Salgının başından beri virüs bulaşanların sayısı 7 bin 507 olurken, can kaybı da 1 artarak 160'a çıktı.

Slovenya hükümeti, vaka sayılarındaki rekor artış üzerine hastanelerde yeni Kovid-19 bölümleri açılmasına karar verirken, yaşlı bakımevlerinde de "kırmızı bölgeler" oluşturulacağı bildirildi.

Kuzey Makedonya'da da dün 317 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bu rakamın salgının başından beri en yüksek günlük rakam olduğu belirtilmişti.