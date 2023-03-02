Balotelli bombası! Süper Lig’e dönüyor…

Balotelli yeniden Süper Lig’e dönüyor. Adana Demirspor’da başarılı bir sezona imza atan ve 18 golle yeniden İtalya Milli Takımı’na seçilen Balotelli sezon başında İsviçre’nin Sion takımına transfer olmuştu. Yıldız futbolcunun formasını giydiği Sion İsviçre Ligi’nde kötü günler geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde forması yakılan Balotelli takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor… İtalyan yıldızın tekrar Türkiye’ye dönmesi gündemde…

TEK SEZONDA FARK YARATTI

Adana Demirspor, geçtiğimiz yaz flaş bir transfer hamlesiyle Mario Balotelli’yi kadrosuna katmayı başarmıştı. Son olarak İtalya Serie B’de Monza forması giyen Balotelli, Türkiye’de sergilediği performansla yeniden dikkatleri çekti.

Adana Demirspor ile 2021-22 sezonunda toplam 33 maça çıkan Mario Balotelli; 19 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI

Dünyaca ünlü golcü Türkiye kariyeri öncesinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya, Bresicia, Monza formaları giymişti. Balotelli Adana Demirspor performansıyla yeniden İtalya Milli Takımı’na seçilmişti.

MONTELLA İLE TARTIŞTI!

Yıldız golcünün, Süper Lig ‘in 4. haftasında Adana Demirspor’un Ümraniyespor’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella ile tartışma yaşaması gündem olmuştu. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından sahaya giren ve bir hayli kızgın olduğu gözlenen İtalyan teknik adam, tecrübeli futbolcunun üzerine yürüyerek tartışma yaşamış, araya giren futbolcular ve Montella’nın yardımcıları olayı büyümeden önlemişti.

MİLLİ TAKIMA YENİDEN GİTMİŞTİ!

Mario Balotelli’nin Adana Demirspor’da sergilediği performans İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini’nin de dikkatini çekmişti. Tecrübeli teknik adam, Mario Balotelli’yi yaklaşık 3.5 yılın ardından millî takımın 35 kişilik geniş listesine dahil etmişti. Fakat Balotelli, sonrasında oynanan resmî maçların kadrosunda kendine yer bulamamıştı.

SION 9. SIRADA

İsviçre Süper Lig’e Sion 22. hafta geride kalırken 9. sırada bulunuyor. Fabio Celestini’nin çalıştırdığı takım bu sezon 22 haftada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Balotelli’nin formasını giydiği takım ligde sondan ikinci sırada bulunuyor.

4-0’LIK ŞOK MAĞLUBİYET

Sion Tourbillon Stadı’nda İsviçre Ligi’nin 22. haftasında St. Gallen ile karşı karşıya geldi. St. Gallen ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçı 4-0 kazanmayı bildi. 70 dakika sahada kalan Mario Balotelli’ye taraftar büyük tepki gösterdi.

FORMASINI ATEŞE VERDİLER

Beklentilerin altında performans gösteren Mario Balotelli’ye St. Gallen karşılaşması sonrası Sion taraftarı büyük tepki gösterdi. Taraftarlar tribünlerde 4-0’ın ardından Balotelli formasını ateşe verdi. 70 dakika sahada kalan İtalyan forvet Fabio Celestini’nin müdahalesi ile oyundan çıkarıldı.

GALATASARAY’IN GÜNDEMİNDE!

Galatasaray şampiyonluk yarışında büyük avantaj sağlarken devre arasında da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım Zaniolo, Kaan Ayhan ve Adekugbe gibi üç önemli oyuncuyu transfer etti. Galatasaray’ın Seferovic’in ayrılığı sonrası forvet arayışları devam ediyor. 5 Mart’ta bitecek transfer sürecine kadar bir çok isimle görüşmeler sürüyor. Ancak gündeme bu kez sürpriz isim geldi…

BALOTELLI BOMBASI!

Ara transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Galatasaray çalışmalarını sıklaştırdı. Hücum hattına Zaniolo takviyesi yapan sarı kırmızılılarda flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

Gomis’in ilerleyen yaşını düşünerek forvet hattına transfer yapmak isteyen Aslan, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Gelecek sezonun planlayan Galatasaray için İtalyan medyası, flaş bir transfer gelişmesi duyurdu. Calciostyle’nin haberine göre, sarı kırmızılılar, Mario Balotelli ile ilgileniyor. Balotelli, İsviçre’den ayrılmak istediğini duyurdu.

İTALYA’DAN TALİBİ VAR!

Performansıyla eleştirilerin hedefindeki İtalyan yıldıza ülkesinden de talip var. Galatasaray’ın yanı sıra Balotelli’ye Monza kulübü de ilgi gösteriyor. Sezon başında Adana Demirspor’dan İsviçre ekibi Sion’a transfer oldu. Tecrübeli golcü, bu sezon Sion formasıyla 12 maçta 5 gol kaydetti.

Balotelli kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Nice, Marseille gibi önemli takımlarda forma giydi. 32 defa İtalyan Milli Takımı’nın formasını giyen Balotelli, 13 kez fileleri havalandırdı.