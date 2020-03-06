Baltacı Mehmet Paşa’dan sonra olmadı bu





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Rus çariçesi 1. Katerina Osmanlı ile 1711'de savaşa tutuşmuştu. Savaşta Ruslar yeniliyordu. Çar Petro teslim şartlarını görüşmek üzere hazırlanıyordu. Efsaneye göre Katerina güzelliğini kullanarak Osmanlı ordusunu yöneten Baltacı Mehmet Paşanın başını döndürdü. Hatta ateşli bir aşk bile yaşadılar. Sonunda Baltacı Mehmet Paşa tam Ruslar teslim olacakken kuşatmayı kaldırdı. Ruslar kurtuldu. Bundan tam 51 yıl sonra bir başka Katerine çariçe oldu Rusya'ya. Hiç evlenmeyen, özel hayatında canının çektiği erkeklerle yatmasıyla bilinen bu Katerina ise Osmanlı'nın en büyük kabusu oldu. 2. Katerina döneminde Osmanlı Ruslar'a karşı hiç bir savaşı kazanamadı. En kötüsü de Osmanlı ilk kez bir Müslüman toprağını, Kırım'ı 1792'de Ruslar'a vermek zorunda kaldı. Ruslar Kırım'ı alarak Karadeniz'deki hakimiyeti ele geçirdi. Bundan 328 yıl sonra Rusya'nın bugün başında oturan Putin, İdlib konusunu görüşmek üzere davet ettiği AKP genel başkanı Erdoğan ve resmi Türk heyetini Çariçe 2. Katerina'nın heykelinin önünde ağırladı. Türk heyetindeki önemli isimler, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, MİT Müsteşarı, AKP'nin sözcüsü, sarayın danışmanı Putin'in bu ince göndermesinin farkına vardılar mı bilemiyorum. Acaba 2. Katerina'dan haberleri var mı? Onu da bilemiyorum.Ama yaşadığımız bu zirvenin Türkiye'nin pek hayrına olmadığını da bilmeliyiz