Baltayla yaralamaya 14 yıl 3 ay hapis!

Sultangazi’de 3 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda Halis Bulucu 15 yıldır birlikte yaşadığı çocuklarının annesi Asiye Akburak’a baltayla saldırarak ağır yaraladı.

Olayın ardından tutuklanan Bulucu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “hakaret” suçlarından 9 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BALTAYLA SALDIRDI, “MAĞDURUM” DEDİ

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya tutuklu sanık Halis Bulucu ve taraf avukatları katıldı. Son sözleri sorulan Halis Bulucu, eşini öldürmek gibi niyetinin olmadığını söyleyerek, “Bu eylemde eşim yere düşmeden, suç aletini yere attım ve eşimin yanına giderek ağladım. Sonra kapıyı açık bıraktım ve karakola giderek adalete teslim oldum. Eğer öldürmek gibi bir niyetim olsaydı yere düştüğünde yapardım ama niyetim yoktu. Aniden gelişen tartışma sonrası bir öfke anında kendimi kaybetmiş şekilde yaptığım bir eylemdir. Pişmanım, mağdurum” dedi.

AVUKAT: ÖLDÜRME KASTI OLSAYDI BALTANIN KESİCİ TARAFIYLA VURURDU

Bulucu’nun avukatı da yaptığı savunmada, “Müvekkilim 2 yıla yakın süredir tutukludur. Öldürme kastı ile hareket etmiş olsaydı baltanın kesici tarafı ile vurması gerekirdi. Öncelikle beraatına karar verilmesini, aksi taktirde kasten yaralama suçundan alt sınırdan ceza verilmesini talep ederim” diye konuştu.

İNDİRİMSİZ 14 YIL 3 AY HAPİS

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme sanığı, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “hakaret” suçlarından 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda herhangi bir indirim yapmayan mahkeme Bulucu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Damla GÜLER/ SÖZCÜ

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