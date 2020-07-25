Balyoz kumpası davasında hapis yattı, Tuğgeneralliğe yükseltildi

Türkiye’nin Avustralya Kanberra Büyükelçiliği’nde Askeri Ataşe olarak görev yaparken adı Balyoz kumpası davasına karıştırılan ve tutuklanıp, 16 yıla mahkum edilen Albay Murat Ataç, terfi edip Tuğgeneral oldu.

Eşi ve çocuğunu Avustralya’da bırakıp Türkiye’ye gelip teslim olan Tank Kurmay Albay Ataç, Hasdal Cezaevi’nde 3 yıla yakın tutuklu kaldı. Önceki gün yapılan YAŞ toplantısında da 4. sıradan Tuğgeneral rütbesine yükseldi.

Ataç, hakkındaki tüm delilleri çürütmüş ve Balyoz planının oluşturulduğu iddia edilen 2003 yılında, Harp Akademileri’nde kurmaylık eğitiminde olduğunu belirtmişti. Buna rağmen 16 yıl hapse mahkum edildi. Yeniden yargılanıp beraat eden Ataç halen, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü Komutanlığı görevinde bulunuyor.

Kumpas davalarında yargılanıp beraat eden 5 isim daha terfi aldı. Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu Orgeneral oldu. Tuğgeneral İdris Acartürk Tümgeneralliğe terfi etti. Tuğamiral Ayhan Gedik Tümamiral, Deniz Kurmay Albaylar Ramazan Özoğuz ve Nejat İnanır da Tuğamiral oldu.

Kore Gazisi’nin oğlu generalliğe terfi etti

Yüksek Askeri Şura toplantısında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Terfi ettirilenler arasında dikkat çeken bir isim vardı. 2017 yılında Samsun’da yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine damga vuran Kore Gazisi Selahattin Erzincan’ın oğlu Hava Muharebe Albay Ercan Erzincan da tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Gazi Erzincan, hayatının son yılı olacağını düşünerek, 30 Ağustos törenlerine katılmayı vasiyet etmişti. Bu tarihten itibaren tuğgeneral olacak olan oğlu Albay Ercan Erzincan babasının son arzusunu yerine getirdi. Plastik sandalyeyle alana getirilen 87 yaşındaki Kore Gazisi Erzincan, bu törenden 5 ay sonra hayata gözlerini yumdu.