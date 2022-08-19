Balyoz kumpasıyla tutuklanan Bahtiyar Paşa, 7. Kolordu Komutanı oldu

FETÖ’nün Balyoz kumpasıyla tutuklanarak 31 ay cezaevinde yatan, sonrasında da 16 yıl hapis cezası verilen Bahtiyar Ersay son YAŞ kararıyla Korgeneralliğe terfi ettirilerek Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı görevine atandı.

Özgür CEBE

FETÖ’cü hakim ve savcıların, terfilerini engellemek, TSK‘dan tasfiye edilmelerinin yolunu açmak için ‘Balyoz’ kumpasıyla özellikle de kurmay olan subaylara itibar operasyonu yapılmıştı.

31 AY CEZAEVİNDE TUTUKLU KALDI

Bunlardan biri de o dönemde Albay rütbesinde olan Bahtiyar Ersay’dı. Ersay, 31 ay Hasdal ve Hadımköy Cezaevi’nde tutuklu yargılandıktan sonra sahte, uydurma delillerle 16 yıl hapis cezası aldı.

Balyoz ve Ergenekon başta olmak üzere çok sayıda kumpas davasının görüldüğü Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin heyeti dağıtıldı ve buradaki dosyalar 16. Ceza Dairesine aktarıldı.

Tüm kumpas davaları burada oluşturulan yeni bir heyet tarafından titizlikle ele alınarak incelendi ve davaların FETÖ’cü hainlerin kumpası olduğu sonucuna varıldı ve tüm askerler hakkında ayrı ayrı beraat kararı verildi.

KUMPASTAN BERAAT ETTİ

Beraat eden o isimlerden biri de albay rütbesindeki Bahtiyar Ersay’dı. Ersay önce Tuğgeneralliğe, devamında ise Tümgeneral rütbesine terfi ettirilerek Hakkari Çukurca’daki 2. Hudut Tugay Komutanlığı’na atandı. Bahtiyar Paşa bu görevini icra ederken FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi oldu.

Ancak o birlikleriyle PKK’lı teröristlere yönelik operasyonları yönetiyordu. “Hudut Kartalları” olarak bilinen birliğin başındaki Bahtiyar Ersay, 17 şehit verilen sıfır noktasındaki Kaletepe’yi teröristlerden temizleyerek buraya üs bölgesi kurdurdu.

207 teröristi etkisiz hale getiren Bahtiyar Paşa, Kaletepe ve Dağbaşı tepede sınır güvenliğini sağladı. Teröristlerin 7 kez sızma girişimini geri püskürttü.

IRAK VE SURİYE’DEKİ SINIR ÖTESİ HAREKATLARDAN SORUMLU

Işıklar Askeri Lisesi ile Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitiren Bahtiyar Paşa, son olarak Azerbaycan Görev Gücü Komutanı olarak Bakü’de görev yapıyordu. Bugünkü atama kararıyla da Malatya‘daki 2. Ordu Komutanlığına bağlı 7. Kolordu Komutanlığı görevine atandı.

Irak ve Suriye sınır güvenliği ile buralardan gelen terör tehdidine karşı sınır ötesi harekâtlardan sorumlu olan 7. Kolordu Komutanlığı bünyesinde, 3. Taktik Piyade Tümeni, 34. Hudut Tugayı, 16. Mekanize Tugayı, 20. Zırhlı Tugayı, 70. Mekanize Piyade Tugayı, 172. Zırhlı Tugayı, 2. ve 6. Motorize Piyade Tugayı, 3. Komando Tugayı, 107. Topçu Alayı ile Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı bulunuyor.

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