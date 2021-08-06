Balyoz mağduru komutana terfi

Levent Ergün, kumpas ortaya çıkınca görevine döndü. Nusaybin’i 21 günde PKK’dan temizleyen Ergün, son YAŞ’ta korgeneral oldu.

EMIN ÖZGÖNÜL

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) FETÖ’nün kumpas davalarında yargılanan yedi asker için terfi kararı çıktı. Onlardan biri Tümgeneral Levent Ergün’dü. Balyoz davasında tutuklanan ve 13 yıl hapse mahkum edilen Ergün, kumpas ortaya çıkınca 2015’te tuğgeneralliğe, 2018’de tümgeneralliğe terfi etti. Önceki gün de korgeneral oldu.

HENDEKLERİ TEMİZLEDİ

Ergün, 2016’da 60 günde 60 şehit verilen Mardin’in Nusaybin İlçesi’ndeki PKK operasyonunun başına getirilmiş ve 21 günde ilçeyi hendeklerden ve PKK’lı teröristlerden temizlemişti. Ergün’den önce Nusaybin’de operasyonu yöneten iki tuğgeneral ise FETÖ’den tutuklanmıştı. Ergün’ün yanı sıra, Balyoz, Askeri Casusluk, Poyrazköy gibi kumpas davalarından yargılanan 5 general ve amiral daha YAŞ’ta terfi etti. Tuğgeneral İlker Altındağ tümgeneral; Albay Erdoğan Koçoğlu tuğgeneral, tuğamiraller Yalçın Payal ve Hasan Özyurt tümamiral oldu. Albay Erdinç Altıner ise tuğamiralliğe terfi etti.

GERİ DÖNDÜ, TERFİ ETTİ

FETÖ kumpası ile TSK’dan istifa etmek zorunda kalan ve darbe girişimi sonrası mesleğe dönen Pilot Albay Ertan Uzun da tuğgeneral oldu. Kumpas mağduru tuğamiraller Baybars Küçükatay, Yavuz Kılıç Türker Koçpınar ve Ayhan Manioğlu, Tuğgeneral Oğuz Okuyucu’nun görev süreleri bir yıl uzatıldı. Kumpas mağduru Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Tuğgeneral Barbaros Kasar, Tuğamiral Cem Okyay ve Murat Dinçman ise emekliye sevk edildi.