Balyoz mağduru subaylara terfi

Kumpas davalarında hapis yatan komutanlar, kritik görevlere getirildiler. Balyoz mağduru Adana Mekanize Piyade Tümen Komutanı Korgeneral Levent Ergün İstanbul 3. Kolordu Komutanı oldu.

Sözcü Ankara

Kara Kuvvetleri’nde 85, Deniz Kuvvetleri’nde 26 ve Hava Kuvvetleri’nde 30 olmak üzere 141 generalin atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarında kumpas davalarında hapis yatan komutanların kritik görevlere getirilmesi dikkat çekti. Balyoz mağduru Adana Mekanize Piyade Tümen Komutanı Korgeneral Levent Ergün İstanbul 3. Kolordu Komutanı, Tümgeneral Bahtiyar Ersay Azerbaycan Görev Grup Komutanı oldu.

21 GÜNDE TEMİZLEDİ

Deniz Kuvvetleri’nde ise amiraller Hasan Özyurt, Yalçın Payal, Özden Koçer, Ayhan Gedik, Aykut Manioğlu, Türker Koçpınar, Turhan Ecevit ve Baybars Küçükatay önemli görevlere geldi. G.Kurmay 2. Başkanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İstanbul 1. Ordu Komutanlığı’na Korgeneral Kemal Yeni atandı. Korgeneral Ergün, Balyoz Davası’ndan tutuklanmış,13 yıl hapse mahkum edilmiş ve kumpas ortaya çıkınca terfi etmişti. Ersöz 2016’da 60 günde 60 şehit verilen Mardin’in Nusaybin ilçesindeki PKK operasyonunun başına getirilmiş ve 21 günde ilçeyi temizlemişti. Ersöz’den önce Nusaybin’deki operasyonu yöneten iki tuğgeneral ise FETÖ’de tutuklanmıştı.

DENİZCİLERE TERFİ

Balyoz ve Askeri Casusluk gibi davalarda hapis yatan Tuğamiral Hasan Özyurt, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı oldu. Tuğamiral Türker Koçpınar Denetleme Başkanlığı’ndan Planlama Başkanlığı görevine getirildi. Tümamiral Özdem Koçer Lojistik Başkanlığı’ndan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na atandı. Ayhan Gedik, Mayın Filo Komutanlığı’ndan Deniz Eğitim Komutanlığı’na; Tuğamiral Aykut Manioğlu ise Batı Görev Komutanlığı’ndan Denetleme Başkanlığı görevine getirildi. Tuğamiral Baybars Küçükatay Donanma Kurmay Başkanlığı görevinden Almanya Müşterek Destek Komutanlığı’na; Tuğamiral Turhan Ecevit de İstanbul Boğaz Komutanlığı’ndan Çanakkale Boğaz Komutanlığı’na atandı.