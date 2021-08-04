Balyoz’dan 3 yıl yattı, beraat etti! Dev tatbikatı yönetti, emekli edildi

Tarih 28 Aralık 2019…. Askeri Casusluk ve Balyoz kumpas davalarının mağdurları Yankı Bağcıoğlu ile Yavuz Kılıç, yıllarca hapis yattıktan sonra TSK’ya döndü. O gün büyük deniz tatbikatını koordine ettiler.

AYTUNÇ ERKİN

Albay rütbesindeyken İstanbul Askeri Casusluk kumpas davasından tutuklanan ve 3 yıl hapis yatıp, 5 yıl da hapse mahkum olan Yankı Bağcıoğlu, beraat sonrası 2016’da tuğamiralliğe terfi etmişti…

Tarih 5 Ağustos 2020…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmıştı. Atamanın ardından Cihat Yaycı istifa etmişti. Tümamiral Yaycı istifa dilekçesinde, “Bilâsebep ve mesnetten yoksun olduğunu düşündüğüm (Fetövari kumpasları çağrıştırırcasına) gerekçelerle emre alınmanın yanı sıra, apar topar ayrılışımın yapılmasının emredilmesi onurumu ziyadesi ile örselemiştir” ifadelerini kullanmıştı. Yaycı istifa gerekçesini “Onurum, gururum incindi” sözleriyle açıklamıştı.

Cihat Yaycı’nın istifasının ardından Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, göreve getirilmişti.

5 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan atama karalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yerleri değiştirildi. Cihat Yaycı’nın yerine getirilen Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı’ndan Amfibi Görev Grup Komutanlığı’na atandı. Bağcıoğlu bugün de kadrosuzluktan emekli edildi…

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